Video: Malaisia kuningas abiellus vene kaunitariga ja loobus troonist

Kinnitamata andmetel on ta troonist loobumise põhjuseks abielu venelannast kaunitariga, paar abiellus väidetavalt 2018. aasta novembris, teatab abc.net.au.

Kuningas oli selle tõttu kahe kuu pikkusel puhkusel, kuid isegi ta kõige lähemad nõunikud ei teadnud, et ta abiellub.

Malaisias on üheksa kuningliku suguvõsa liini, kust vaheldumisi tulevad Malaisia kuningad. Järgmine kuningas valitakse nende suguvõsade esindajate hääletamise teel.

Malaisias on konstitutsiooniline monarha ja kuningal on vaid tseremoniaalne roll. Täidesaatev võim on peaministril ja parlamendil.