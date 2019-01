Pildid ja video: «Bohemian Rhapsody» ja «Green Book» tegid Kuldgloobustel puhta töö

Nad edestasid Lady Gagaga peaosas filmi «A Star is Born» ja režissöör Spike Lee käe all valminud linateost «BlacKkKlansman», mille kõrvalosas on soome näitleja Jasper Pääkkönen, teatavad iltasanomat.fi ja theguardian.com.

76. Kuldgloobuste jagamine leidis aset USAs Beverly Hillsis The Beverly Hiltoni hotellis. Õhtut juhtisid Sandra Oh ja Andy Samberg.

Selle auhinnatseremoonia taga on Hollywoodi välisajakirjanike assotsiatsioon, mis on seda sündmust korraldanud alates 1944. aastast. Alates 1961. aastast on see auhinnajagamine leidnud aset The Beverly Hilton hotellis.