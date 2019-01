Pildid ja video: Kreekas on külmem Kui Lapimaal! Seal mõõdeti miinus 21 kraadi külma

Kreeka meteoroloogide teatel mõõdeti see madal temperatuur 5. ja 6. jaanuari vahelisel ööl Flórinas.

«Tuleb meeles pidada, et Kreeka põhjaosa on üsna mägine. See mõjutab ka kliimat ja ilma. Kindlasti ei saa rääkida üle miinus 20-kraadisest temperatuurist Vahemere ääres,» teatasid meteoroloogid.