Belgias nähti 2018. aastal rekordiliselt palju ufosid

«On olnud neid ufo nägemisi, mille kohta on ilmnenud, et tegemist oli üsna maapealse asjaga, kuid ka neid nägemisi, mida ei ole võimalik Maa arusaamadele toetudes selgitada. Just need tekitasid küsimuse, et mis objektid need on ja kust need pärinevad,» sõnas Belgia prantsuskeelse ala ufouuringute komitee Cobepsi president Patrick Ferryn.