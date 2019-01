Pildid: maailma ainsa spargliennustaja arvates saab inimkond 2019 kontakti tulnukatega

63-aastase inglanna Jemima Packingtoni sõnul suutis ta sparglite abil ennustada nii Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust ehk Brexitit, Donald Trumpi saamist USA ja Emmanuel Macroni saamist Prantsusmaa presidendiks ning Inglismaa jalgpallikoondise suhtelist edu 2018. aasta jalgpallimeistrivõistlustel. Prantsusmaa tuli maailmameistriks, Inglismaa jäi neljandaks, teatab express.co.uk.

«Sparglid on head ennustamise abivahendid. Esmalt tuleb vaadata nende söödavate taimede värvi ja suurust ning et nad oleksid värsked. Siis tuleb sparglid, mida on vähemalt 10, visata õhku. Nende maandumiskohad ja -asendid näitavad, mida tulevik toob,» selgitas ennustaja.

Inglanna Jemima Packington on maailmas ainus sparglitega ennustaja FOTO: SWNS/ScanPix

Packingtoni teatel saab teha nii ühe kui kahe käe ennustusi, sõltuvalt sellest, kas sparglid visata õhku ühe või kahe käega.

Ta lisas, et ta ennustused on umbes 90-protsendilise täpsusega õiged.

«Olen ka mööda pannud. Näiteks peaminister Theresa May puhul. Minu ennustuse kohaselt oleks May pidanud peaministri kohalt tagasi astuma, see oli üsna lähedal, kuid seda siiski ei juhtunud,» sõnas naine.

Mis puudutab aga 2019. aastat, siis on oodata äärmuslikke temperatuure, millega kaasneb mitmeid looduskatastroofe.

Maailma poliitikas jätkub mitme senituntud poliitiku kähmlus, kuid lisandub uusi nägusid, kes poliitikamaastikul aina agaramalt kanda kinnitavad ja oma tahtmist asuvad läbi suruma. On palju saladusi ja halle kardinale, kes üritavad võimu haarata.

Majanduses hakkab aina enam domineerima Hiina ning USAl ja Euroopal läheb raskeks.

Inglanna sõnul tuleb 2019 olla valmis kosmiliste külaliste saabumiseks ja on tõenäoline, et lõpuks saadakse kontakt maavälise eluga. See kontakt toob avalikkuse ette tehnoloogia, mida seni on arendatud salaja.

Ennustaja arvates võivad eelpoolnimetatud sündmused kokku tuua kaasa osalise ühiskondliku kollapsi.

«Olen saanud tagasisidet, et tänu minu spargliennustustele on Ühendkuningriigis kasvanud spargli kui tervisliku toiduaine populaarsus. See teeb vaid heameelt,» lausus Packington.

Inglise keeles on spargel «asparagus» ja sparglitega ennustaja on asparamancer.