Vene laulja Kris Kelmi suri 63-aastasena

Arstide sõnul sai 63-aastasele lauljale saatuslikuks krooniline südamehaigus, mille all ta viimased aastad kannatas.

Kelmi pärandis on mitmeid tuntud ja populaarseid laule. Ta andis oma karjääri jooksul välja 13 CDd ja kirjutas muusika näiteks animafilmile «Saabastega koer».

Vene meedia kirjutas, et mehe perekonnanimi Kelmi on lavanimi, ta tegelik perekonnanimi on Kalinkin.