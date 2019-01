Maryt, šotlaste kuningannat kehastav Saoirse Ronan: mu ema on mind Hollywoodi seksuaalse ärakasutamise eest kaitsnud

Ronan on alles 24-aastane, kuid filmimaailmas juba ammu tuntud, saades oma esimese Oscari nominatsiooni vaid 13-aastasena osatäitmise eest 2007. aasta filmis «Atonement» (Lepitus), teatab theguardian.com.

«Ma ei tea, mis minust oleks saanud, kui mu ema ei oleks pidevalt lähedal. Teadsin, et filmitööstuses on inimesi, kes oma positsiooni ära kasutavad ja teisi ahistavad,» lausus Ronan.

Saoirse Ronan filmi «Mary, šotlaste kuninganna» esilinastusel detsembris 2018 USAs New Yorgis FOTO: Charles Sykes / AP/Scanpix

Näitlejanna sõnul on ta oma emale Monicale väga tänulik, et ta ei ole pidanud kogema seda negatiivsust, mida on kogenud paljud tema põlvkonna noored naisnäitlejad.

«Ma ei ole see, kes lahkus 18- 19-aastasena kodust arvates, et kõik teed on valla ja kõik on võimalik, arvestamata tagasilöökidega. Samas ei olnud ma ka vati sees teades, et elul on palju tahke, millest osad on meeldivad, teised mitte,» sõnas staar.

Saoirse Ronan filmi «Mary, šotlaste kuninganna» eelesilinastusel detsembris 2018 Londonis FOTO: Nils Jorgensen/Capital Pictures / JOR/Capital Pictures/Scanpix

Iirimaal elav Ronan sai Oscari nominatsiooni ka rollide eest filmides «Brooklyn» ja «Lady Bird».

Ta värskeim osatäitmine on ajaloolises draamas «Mary, Queen of Scots» (Mary, šotlaste kuninganna), kus ta kehastab seal Šotimaa kuningannat Maryt, kes üritab saada Inglismaa troonile. Inglise kuninganna Elizabeth I, keda mängib 28-aastane Margot Robbie, nurjab selle plaani, vangistab Mary ja laseb ta lõpuks hukata kui riigireeturi.

Saoirse Ronan Mary Stuartina filmis «Mary, šotlaste kuninganna» FOTO: Liam Daniel / Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Ronani sõnul sobis ta mängima Šotimaa kuningannat Mary Stuartit (1542 – 1587), kuna ta on sama ebatavalise näoga nagu oli kuninganna Mary.

Saoirse Ronan kuninganna Mary Stuartina filmis «Mary, šotlaste kuninganna» FOTO: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

«Mind ei valita rollidesse mu ilusa näolapi pärast, pigem selle tõttu, et ma ei vasta iluideaalile. Oma vanuse ja näoga saan mängida ka teismelisi,» sõnas näitlejanna.

Ronani arvates kohtleb filmitööstus naisi ja mehi ebavõrdselt, mis puudutab välimust.

«Kui meesnäitleja on ebatavalise välimusega, siis teda peetakse huvitavaks. Neil meestel on edukas karjäär ja nad mängivad sageli romantilisi kangelasi. Võimalik, et selle põhjus peitub asjaolus, kuidas naised mehi näevad. Naised ei sea ilule nii täpseid piire kui mehed. Olen filmimaailmas üks väheseid naisi, kes on oma ebatavalise, keskmisest erineva välimusega silma jäänud,» teatas staar.

Saoirse Ronan ja Jack Lowden filmis «Mary, šotlaste kuninganna» FOTO: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Saoirse Ronan sündis 12. aprillil 1994 New Yorgis iirlastest vanematele Monica ja Paul Ronanile. Dublinist pärit vanemad kolisid Iirimaalt USAsse, et seal näitlejatena karjääri teha. Isa Paul Ronan töötas enne näitlejaks saamist ehitustel ja oli baarman. Ema oli olnud juba Iirimaal lapsnäitleja. Ronanid läksid Iirimaale tagasi, kui tütar Saoirse oli kolmeaastane. Saoirse Ronan õppis Ardattini koolis, hiljem olid tal eraõpetajad.

Saoirse Ronan (vasakul) ja Margot Robbie filmi «Mary, šotlaste kuninganna» eelesilinastusel detsembris 2018 Londonis FOTO: Nils Jorgensen/Capital Pictures / JOR/Scanpix

Pärast keskkooli lõppu kolis Saoirse Ronan koos vanematega Dublini lähedale, kus neil on mere ääres Howthis maja.

Mary Stuart (prantsuse keeles Marie, reine des Écossais; 8.detsember 1542 Linlithgow West Lothian Šotimaa – 8. veebruar 1587 Fotheringhay Northamptonshire Inglismaa) oli Mary I nime all Šotimaa kuninganna 14. detsembrist 1542 - 24. juulini 1567.

1558 abiellus ta Prantsuse dofääniga, kellest sai 1559 kuningas François II, kes 5. detsembril 1560 suri. Mary Stuart oli 1559 - 1560 Prantsusmaa kuninganna, kuid naasis pärast mehe surma Šotimaale. Ta üritas Hispaania, Prantsuse ja Inglise katoliiklaste toetusel kukutada lastetut Inglismaa kuningannat Elizabeth I-st, et ise Inglismaa troonile saada. See ebaõnnestus ja Mary Stuart kaotas tapakirve all elu.

Mary Stuart on oma traagilise saatuse tõttu üks tuntumaid Šotimaa monarhe.

François Clouet (1510 - 1572) maal Mary Stuartist (1542 - 1587) FOTO: akg-images /Scanpix