Orkaani meelevalda sattunud Ahvenamaal soovitati inimestel kodus püsida

«Välja ei peaks minema, sest see võib olla ohtlik, kuna tugev tuul on lõhkunud elektriliine ja kukutanud puid. Lapsed peaksid kindlasti koju jääma. Täiskasvanud, kellel tõesti on vaja välja minna, peaksid olema väga ettevaatlikud,» teatas Ahvenamaa tuletõrjejuht Jan-Ola Karlsson.