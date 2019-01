Pildid ja video: Jaapani keiser Akihito tervitas viimast korda uue aasta puhul rahvast

Jaapani keiserlik pere: ees vasakult on kroonprintsess Masako, kroonprints Naruhito, keskel istub keiser Akihito, temast paremal on keisrinna Michiko, prints Akishino ja printsess Kiko. Taga vasakult paremale on printsess Mako, printsess Aiko, prints Hisahito ja printsess Kako

FOTO: 011429+0000 / AP/Scanpix