Viis linna, kus saab tunda tõelist pakast

Kaks neist linnadest asuvad Venemaal, üks USAs, üks Kanadas ja üks Mongoolias.

Mongoolia pealinnas Ulaanbaataris, mis mongoolia keeles tähendab Punane Sangar, on aasta keskmine temperatuur miinus 4 kraadi, mis on maailma pealinnade keskmiste temperatuuride madalaim. Suvel tõuseb temperatuur seal harva üle 20 kraadi, kuid talvel on enamjaolt alla miinus 25 kraadi.

Mongoolia pealinn Ulaanbaatar FOTO: imago/Future Image / Scanpix

Jaanuaris on seal keskmine temperatuur miinus 24,6 kraadi ja temperatuurirekord on miinus 44 kraadi.

Ameerika Ühendriikides Utqiaġvikis, mis varem kandis nime Barrow, on jaanuarikuu keskmine temperatuur miinus 25 kraadi ning külmarekord on miinus 49 kraadi.

Talv USAs Alaskal Utqiaġvikis FOTO: / AP/Scanpix

4400 elanikuga Utqiaġvik asub Alaska põhjarannikul, 2100 kilomeetri kaugusel põhjapooluselt, olles USA kõige põhjapoolsem linn.

Kanada Loodealade halduskeskuses Yellowknife’is ehk Somba K’e-s valitseb lähisarktiline kliima, kõige külmemad kuud on jaanuar ja veebruar. Jaanuari keskmine temperatuur on miinus 27,9 kraadi ja külmarekord on 51,2 kraadi.

Virmalised Kanadas Yellowknife'is FOTO: / Caters News Agency/Scanpix

Samas suvel võib temperatuur tõusta üle 30 soojakraadi. Juuli kuumarekord on 32,3 kraadi ja augusti kuumarekord 30,9 kraadi.

Venemaal Karsnojarski krais asuv Norilsk on Siberi kõige põhjapoolsem ja Murmanski järel maailmas suuruselt teine linn, mis jääb põhjapolaarjoonest põhjapoole. Norilsk on ka kõige põhjapoolsem rohkem kui 100 000 elanikuga linn.

Talv Venemaal Norilskis FOTO: Kozhevnikov Denis / ITAR-TASS/Scanpix

Jaanuaris on sealne keskmine temperatuur miinus 30 kraadi ja külmarekord ulatub miinus 53 kraadini.

Venemaal Sahha Vabariigi pealinnas Jakutskis on talvel samuti väga külm, see linn on ehitatud igikeltsale. Jaanuaris on keskmine temperatuur miinus 40 kraadi. Talvine temperatuurirekord on miinus 64,4 kraadi.