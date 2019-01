Briti politsei sai käsu jälgida hertsoginna Meghani poolõde, keda peetakse julgeolekuriskiks

Hertsoginna Meghani mitu pereliiget, kaasa arvatud poolõde, on meedias avaldanud Meghani kohta arvamust, mis enamjaolt on olnud negatiivne ja ta mainet kahjustav.

Kõige ohtlikumaks peetakse siiski Samantha Markle’it, kes on Meghanit kirjeldanud kui «kullakaevajat», kes on valmis minema üle laipade.

Möödunud aasta oktoobris üritas Samantha Markle pääseda Kensingtoni paleesse, et kohtuda Meghaniga ja niiöelda ta paika panna.

See katse ebaõnnestus, sest palee julgeolekuteenistus pidas ameeriklanna kinni ja saatis ta minema.

Mõni aeg enne seda teatas samantha Markle Twitteris, et ta telefoni arvatavalt kuulatakse pealt ja ta liikumist jälgitakse.

Hertsoginna Meghani turvaülem selgitas Scotland Yardi jälgimisüksusele Fixated Threat Assessment Centre (FTAC), mida nemad on Samantha puhul tähele pannud ja mida tuleks selle naise puhul jälgida.

«Sussexi hertsoginnat saab kaitsta vaid siis, kui on teada, kes on tema pereliikmed, millega need inimesed tegelevad ning milleks nad valimis ja võimelised on,» teatas politseiallikas.