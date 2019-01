Pildid ja video: Venemaal päästeti 36 tundi majarusudes olnud väikelaps

«Päästjad kuulsid nuttu ja nad kaevasid lapse kiiresti välja. Laps jäi ellu tänu sellele, et ta oli sooja teki sees ja ta oli vankris,» teatas Tšeljabinski oblasti kuberner Boriss Dubrovski.

Lapse ema jäi majavaringus ellu, olles kohalikus haiglas. Võimud teatasid naisele, et ta laps leiti elusana.

Magnitogorskis aadressil Prospekt Karla Marxa 164 asunud maja varingus hukkus vähemalt üheksa inimest ja viis sai vigastada. Päästjate andmetel ei ole teada, kus on 36 selle maja elanikku, kuid arvatavalt on nad rusude all hukkunud.