Video: millised kuulsused sel aastal abiellusid?

Prints Charlesi and Lady Diana Spenceri laulatus 29. juulil 1981 Londonis Westminsteri katedraalis

Harry ja Meghani laulatus toimus Windsori lossi St. George’i kabelis 19. mail. Pulmapidu leidis aset Windsori lossi maadel asuvas Frogmore House’is, kuhu see paar uuel aastal ka elama asub.

Printsess Eugenie ja ta mees Jack Brooksbank pulmafotol. See paar abiellus 12. oktoobril 2018

Nii nagu Harry ja Meghani pulmas, oli ka Eugenie ja Jacki pulmas mitmeid kuulsusi, kaasa arvatud modellid Naomi Campbell ja Kate Moss. Printsess Eugenie ja need modellid on omavahel seotud heategevusorganisatsioonide kaudu.

Priyanka Chopra ja Nick Jonas 4. detsembril poseerimas Indias New Delhis pulmafoto jaoks

2018 ökopulm toimus septembris, mil abiellusid itaallannast moeikoon Chiara Ferragni ja räppar Fedez. Kolm päeva kestnud pulma jälgis sotsiaalmeedia vahendusel 67 miljonit inimest. Arvatakse, et see pulm oli populaarsem kui prints Harry ja Meghan Markle’i pulm.

Ferragni ja Fedezi pulmas nägi paljude kuulsate moeloojate loomingut. Lisaks üllatas see paar külaliste jaoks rajatud teemapargiga.

Kanada popstaar Justin Bieber ja modell Hailey Baldwin abiellusid novembris. Nad ei reklaaminud oma pulma ja sellest on vähe teada.

Nende abiellumise paljastas asjaolu, et järsku oli Hailey Baldwinist Instagramis saanud Hailey Bieber ning Justin Bieber nimetas kallimat ootamatult abikaasaks.

Rootsi-Kanada näitlejad Malin Åkerman ja Briti näitleja Jack Donnelly said üksteist Mehhikos toimunud boheemlikul rannalaulatusel.

Näitlejanna Gwyneth Paltrow abiellus septembri lõpul New Yorgis teleprodutsendi Brad Falchukiga. Pulmas oli umbes 70 külalist ja isegi kõmumeedia ei teadnud, et see pulm toimus. Kulus üsna kaua aega, kui pildid nende pulmast sotsiaalmeediasse lekkisid.