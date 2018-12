Oma kasukas oleks talvel suurepärane, mis võttis inimestelt karvkatte?

Kui inimestelt kadusid karvad, siis see mõjutas ka karvades elanud täisid. Täidest sai kaks liiki, peatäid ja kubemetäid, kuna neisse paikadesse jäid karvad alles. Kaks täiliiki tekkisid umbes 1,18 miljonit aastat tagasi.

Peatäide otsimine FOTO: SCANPIX

Inimestel on seni kehal karvu, kuid kõik need karvad on võrdlemisi lühikesed, vaid peas on pikemad karvad. Karvavabad on peopesad ja tallaalused.

Inimeste peopesad ja tallaalused on karvavabad FOTO: Markus W. Lambrecht / PantherMedia /Scanpix

USA Pennsylvania ülikooli geeniteadlaste sõnul on inimeste karvavabade peopesade ja taldade taga inhibiitorvalk DKK2. Enamikul imetajatel on jalapõhjad karvavabad.

Uurimine näitas, et osadel liikidel nagu küülikutel on käpapõhjad karvavabad, sest neil on DKK2 vähe. Samas hiirtel on seda palju ja nende käpapõhjad on karvased.

Teadlaste sõnul mängib see valk juba looteeas tähtsat rolli, kas siis andes käpa- või jalapõhja karvad või mitte.

DKK2 ei selgita siiski kogu karvakasvu mehhanismi, sest geenimutatsiooniga hiirtel on käppade all vaid õhukesed karvad. Seega on veel midagi, mis mõjutab või takistab karvakasvu.

Teadlased loodavad selle saladuse lahendada, sest see aitaks paremini mõista ka inimeste kiilaks minemist ning teisi inimkarvadega seotud probleeme.

Arvatakse, et inimeste nõrkus karvaste asjade ja kasukate vastu tuleb kahest põhjusest. Esimene on geneetiline mälu, et meie kaugetel esivanematel oli karvkate ja teine on mälestus jääajast, mil loomanahkadesse riietumine aitas talvistes oludes ellu jääda.

Kasukas naine FOTO: Robert Przybysz / PantherMedia /Scanpix

Inimlased ehk hominiidid (Hominidae) on imetajate sugukond.

Esimesed hominiidid tekkisid 7 miljonit aastat tagasi.

Aegade jooksul on inimlaste sugukonda käsitletud erinevalt. Algselt peeti sellesse sugukonda kuuluvaks vaid nüüdisinimese (Homo sapiens) liiki ning tema väljasurnud eellasi.

Tänapäeval elavad hominiidid on orangutanid, gorillad, šimpansid ja inimene.