ERISAADE «PIMEKOHTING»: Eesti Laulu poolfinaliste hindavad pimedad noored: Grete Paia on laia puusaga saare naine?

Kai on lapsepõlvest saadik Eurovisiooni jälginud ja peab end suureks fänniks. Robert seevastu suhtub Eurokarusselli üpris leigelt. «Ainult nii palju olen jälginud, kui massipsühhoos on mind selleni viinud,» leidis ta.

Teises saates «Pimekohting: Kai ja Robert hindavad Eesti Laulu poolfinaliste» kuulasid nad kahteteist poolfinalisti, kelleks olid: Marko Kaar, Johanna Eendra, Grete Paia, Iseloomad, Xtra Basic & Emily J, Around The Sun, Synne Valtri, INGER, Cätlin Mägi & Jaan Pehk, Uku Suviste ning Lumevärv & INGA.

Nende lemmikuteks osutusid Johanna Eendra, Grete Paia ning Synne Valtri. «Täpselt selline hingevalu lugu, et oled kuskil kodus diivanil, pleed on ümber ja nutad. Süda on haige, hing on haige,» kirjeldas Kai Johanna Eendra lugu «Miks sa teed nii».

«Pea on ka haige,» lisas Robert.

Grete Paia lugu «Kui isegi kaotan» osutus Roberti eriliseks lemmikuks. Elu24 uuris ka, milline lauljatar välja näeb? «Lühikest kasvu on,» teadis Robert öelda.

«Natuke selline kurvikas,» lisas Kai. «Ta on Saaremaalt, saare naised on kõik sellised tugeva kondiga.» Seepeale kostis Robert, et ehk on ta ka laia puusaga.

«Laia puusaga... Ole vait,» naeris Kai.

Ka Synne Valtri lugu «I'll Do It My Way» sai hea tagasiside, kuigi esiti tundus Kaile, nagu oleks tegu 90ndatest pärit looga. «Ütleme, et kui pärast küsida, et kuulasite siin 24 laulu, siis tema jääb kindlasti meelde,» oli Kai veendunud.

Ansambli Iseloomad lugu «Kaks miinust» lemmikuks ei osutunud. «Kahvatu minu jaoks,» leidis Robert. «Ta võib kuskil taustaks raadios mängida,» sõnas Kai seepeale.

«Aga see ei jää meelde,» lisas Robert.

Kuigi Cätlin Mägi & Jaan Pehki lugu pakkus neile palju nalja, polnud ka see lugu nende eriline lemmik. «Mul on elu nagu õis - kanepiõis, noh,» kommenteeris Robert.

«Väga lõbus, aga Eurovisioonile see minna ei tohi,» lisas ta. «Ei tohi, keelatud!» naeris seepeale Kai.

Uku Suviste lugu «Pretty Little Liar» Kaile ei meeldinud, aga Robertile seevastu väga meeldis. «Kui refrääniks läks, siis see ikka täitsa meeldis mulle,» teatas Robert.