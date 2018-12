99-aastane Phyllis sai talle saadetud armastuskirja 77 aastat hiljem kätte

Neid kirju näeb kuni 2019. aasta juuni lõpuni Londonis Postimuuseumis «Voices from the Deep» näitusel.

Phyllis Ponting ootas Bill Walkeri vastukirja, kuid kuna see ei jäi tulemata, arvas naine, et ta kallim hukkus.

Ponting abiellus kaks korda ja sai neli last, kuid teda vaevas küsimus, et mis sai tema esimesest kallimast.

«Ma ei oleks iialgi arvanud, et mulle saadetud kiri oli kaua aega merepõhjas. Ma ei arvanud, et Bill jäi sõjas ellu, sest ta ei tulnud minu juurde tagasi. Ta armastas mind väga ja kui ta oleks jäänud ellu, oleksmine abiellunud,» lausus 99-aastane naine.

Londoni Postimuuseumi kuraator Shaun Kingsley sõnas, et SS Gairsoppalt leitud kirjad on suurim kogus säilinud kirju, mida laevavrakist kunagi leitud on.

«Merepõhjas ei olnud valgust ja hapnikku, selle tõttu need säilisid. See on umbes sama, kui panna taimed säilituspurkidesse, sulgeda purgid õhukindlalt ja panna siis need külmikusse. Konservaatorid suutsid kirjad taastada,» lausus kuraator.