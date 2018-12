Video: prints William eiras oma vennanaist, hertsoginna Meghanit

Briti meedia kajastas, kuidas kuninganna Elizabeth II pereliikmed külastasid koos kirikut, üritades jätta muljet, et nende suhetes on kõik kõige paremas korras.

Daily Mail kirjutas, kuidas hertsoginnad Catherine ja Meghan saabusid koos nagu oleksid parimad sõbrannad. Kehakeele ekspertide teatel andsid need kaks naist oma võltsoleku ja –käitumisega silmad ette nii mõnelegi poliitikule.

Videol on näha, kuidas Meghan üritab 25. detsembril Norfolkis Sandringhamis St. Mary Magdalene'i kirikust lahkudes Williamiga suhelda, kuid William on külm ja jäik, tehes näo, et ta seda ei märka.