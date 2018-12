Video: milline näeb välja Putini presidendilennuk ehk lendav Kreml?

Putini lennukit külastanute sõnul meenutab see lennuvahend USA presidentide Air Force One lennukeid.

Putini lennuk on muudetud versioon tsiviilkasutuses olevast lennukist IL-96. Presidendi lennukil on raketitõrjesüsteem, sateliidiühendus ja ka väga hästi varustatud veinihoidla.

Lennuki sisustus on luksuslik, isegi WC-poti kaas on kullatud.

Vene meedia teatel saab presidendi lennuki sisekujundust pidada uusklassitsistlikuks. Domineerivad kuldne, pruun ja valge ning mitmel pool on näha Venemaa vappi, millel on Püha Jüri tapetud lohega ning kahepäine kotkas.

Venemaa presidendi kasutuses on neli eralennukit, mida ta julgeolekupõhjustel vaheldumisi kasutab. Alles vahetult enne väljalendu saab vastava lennuki meeskond teada, et president lendab.

Üks vähestest tavakodanikest, kellel on õnnestunud Putini lennukit oma silmaga näha, on 15-aastane haruldast immuunsüsteemi haigust põdev Arslan Kaipkulov.

Putin sai ühel heategevussündmusel teada, et haige noormehe hobi on lennukid ja videote tegemine. Ta kutsus Kaipkulovi oma lennukiga tutvuma, andes talle ka kaamera, millega poiss sai lennukit nii väljast kui seest jäädvustada.

«Selles lennukis on palju salajast, kaasa arvatud tipptehnoloogiat ja see on loomulik, et mina osasid ruume ei näinud,» sõnas noormees pärast lennukis käimist.