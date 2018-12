Video: USA tuntud kaubamajajõuluvana võib olla topeltmõrvar

«Olen töötanud 41 aastat politseinikuna ja varem ei ole ma ühegi jõuluvana aiast laste surnukehi leidnud. See on kohutav, kuidas saab keegi lastelt elu võtta,» sõnas Effinghami maakonna politseijuht Jimmy McDuffie.

Daniella Gillsi isale Marvin Gillsile jäi silma, et Crockerite köögis olevatel külmkappidel olid lukud ees. Kui ta küsis, et miks see nii on, vastasid Elwyn Crocker ja ta naine, et Mary on diabeetik ja ta ei tohi magusat süüa. Magusa olid nad enda sõnul peitnud külmikusse.