Austraalia ägab kuumalaine käes, mõnes piirkonnas võib temperatuur kerkida 50-kraadini

«Detsembris on New South Walesis ja Victorias tavaliselt 30-kraadised temperatuurid, kuid nüüd on need keskmiselt 15 kraadi kõrgemad. Kuumalaine ei ole möödunud, tegelikult on see alles algamas, sest ka jaanuaris on oodata rekordilisi temperatuure,» sõnas meteoroloog Tom Saunders.