Neta käis 150 Tinderi mehega kohtingul ja seksis 40 mehega, leides lõpuks selle õige

Praegu 26-aastane naine otsustas neli aastat tagasi, et ta hakkab elumängu mängima samade reeglite järgi, mille järgi mängivad mehed ehk neil on palju seksipartnereid, teatab iltalehti.fi.

«Need suurepärased mehed olid enesekindlad, hea huumorimeelega ja spontaansed. Halb seksipartner on rutiinis kinni ega julge katsetada, küsides kogu aeg, kas minuga on kõik korras. See on tüütav,» lausus naine.