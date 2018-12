Video: britid peavad kuninganna Elizabeth II jõulukõne kuldse klaveri tõttu silmakirjalikuks

Briti väljaande Daily Mirror peatoimetaja asetäitja Kevin Maguire sõnas, et kuninganna kutsub rahvast brexiti tingimustes kokku hoidma ja pingutama, kuid ta seljataga oli näha kuldset klaverit.

«Kuninganna aastasissetulek on 76 miljonit naela. See klaver näitab kuningannat silmakirjalikuna, sest ta rahvas peab pingutama, et tema saaks laiutada. Maksumaksjate raha eest renoveeritakse ta paleesid ja nüüd esitles ta oma vara. Ta on rahvaga kontakti kaotanud ega tea, kuidas elavad tavakodanikud,» teatas Maguire.

Šoti rahvuspartei poliitik James Dornan oli irooniline, et kas kuninganna kuldne klaver peaks tõesti tõstma näljaste ja kodutute tuju.

Elizabeth II pidas oma jõulukõne Buckinghami palee Valges toas, kus on kuldne klaver FOTO: John Stillwell / PA Wire/PA Images/Scanpix

Twitteri kasutaja Kristian Harstad lisas, et väga jõukad ei suuda oma vara demonstreerimisets loobuda ka jõulude ajal

«Kas see ei ole irooniline, et üha rohkem britte kasutab supiköögi teenuseid ja elavad tänavatel. Samas kuninganna istub koos oma kuldse klaveriga. Kui see klaver tõesti on kullast, siis saaks selle müügist üsna mitmele inimesele kodu,» teatas mees oma tviidis.

Veel üks kommentaar oli: «Mulle meeldib saada jõulusõnum maksumaksjate raha eest elavalt jõukurilt, kellel on kuldne klaver. Ta sõnum peaks vist meid õnnelikumaks ja vähem vihaseks tegema».

Jane Godley kirjutas, et kuninganna istus oma soojas toas kuldse klaveri juures ja teatas teistele, et küll on palju vaeseid inimesi.

«See sõnum oli totaalselt silmakirjalik!» nentis inglanna.

Veel üks kommentaar oli, et kuna Elizabeth II valis jõulukõneks ruumi, kus enamik dekoratsioone on kuldsed, siis ei saa ta kõnet tõsiselt võtta.

Teada on, et Buckinghami palees asuv kuldne klaver on osa kuninglikust varakollektsioonist, kuhu kuulub üle ühe miljoni objekti.

Osa neist objektidest on kuninganna eraomand, osa aga krooni omand ehk need lähevad üle järgmisele monarhile ja neid ei saa pärandada.

See klaver ei ole tegelikult kullast, vaid mahagonipuust ja ülekullatud. Selle klaveri tellis 1856. aastal kuninganna Victoria ja sel aastal see muusikariist renoveeriti.

Briti kuningliku pere suur vara on osade brittide jaoks solvav ja alandav, teiste arvates aga peabki monarh jõukas olema ja ta talle kuuluvat vara rahvale näitama.

«Miks te kritiseerite? Kas kuninganna oleks pidanud jõulukõne pidama IKEA odavmööbliga ruumis?» oli üks Elizabeth II kaitsev kommentaar.

Veel üks oli, et ta ei oleks kuninganna kui tal ei oleks paleed kuldse klaveriga.

Naljatlev kommentaar oli, et Elizabeth II vihjas kuldset klaverit näidates, et ta tahab jõuludeks kuldset klaveritooli.

Elizabeth II teatas oma kõnes lisaks raskel ajal pingutamisele ka seda, et teistesse tuleb suhtuda austusega.

«Osades kultuurides arvatakse, et tarkus koguneb ajapikku. Loodan, et see on nii. Elutarkus väljendub elu paradoksides, inimesed suudavad teha head, kuid on võimelised ka halvaks. Isegi siis, kui me usume millessegi, võime ikkagi langeda halva küüsi. Hoolimata meie erinevustest, tuleb iga inimest kohelda austusega ja üritada teiste seisukohtadest aru saada,» sõnas Elizabeth II oma jõulukõnes.

Ta lisas, et kõige tähtsam on maailmas rahu ja headus ning praegusel keerulisel ajal on neid kahte vaja veelgi rohkem.

Elizabeth II pidas oma jõulukõne Buckinghami palee Valges toas, kus on kuldne klaver FOTO: John Stillwell / PA Wire/PA Images/Scanpix

Elizabeth II rääkis ka oma perest. Sellel aastal toimunud kahest pulmast ja uue lapselapselapse sünnist ning 2019. aastal veel ühe lapse sünnist.

Samuti oma poja, Walesi printsi Charlesi 70. juubelist.

Kuninganna juures laual on näha mitut tema pereliikmetega fotot.

Elizabeth II pidas oma esimese raadiokõne 1952. aasta detsembris ja esimese telekõne 1957. aasta detsembris.