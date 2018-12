Video: Kevin Spacey kehastus taas «Kaardimaja» Frank Underwoodiks, edastades oma fännidele sõnumi

Kolme minuti pikkuses videos «Let Me Be Frank» on Spaceyt näha «Kaardimaja» endise peategelase, manipuleeriva poliitiku Frank Underwoodina, kuid seekord mitte avalikkuses, vaid kuskil köögis, teatab telegraph.co.uk.

Video pealkiri on kahemõtteline. Esimene tähendus on, et Spacey tahab olla aus ja teine, et ta tahab olla taas Frank Underwood.

Spacey lubab, et tõde tuleb peagi päevavalgele ning ilma tõenditeta ei saa kedagi ega midagi uskuda.

Kevin Spacey oma uues videos Frank Underwoodina FOTO: SOCIAL MEDIA / REUTERS/Scanpix

«Otsuseid ei saa langetada ilma faktideta. Teie ei langeta? Loomulikult mitte, sest te olete targemad,» teatab Underwoodiks kehastunud Spacey.

Spacey postitas enda kaitseks mõeldud video esmalt Twitterisse, kust see jõudis Youtube’i. Spacey on kuskil köögis, ees päkapikkudega põll ja ta seljataga on näha mitut kööginuga.

Spaceyle esitati hiljuti süüdistus, et ta ahistas kaks aastat tagasi Massachusettsi Nantucketi baaris alaealist, 18-aastast noormeest, ostes talle alkoholi ja kui noormees joobes oli, siis ajas talle käe püksi.

Massachusettsis on täisiga alates 21. eluaastast.

Spacey peab Nantucketys kohtu ette astuma 7. jaanuaril 2019. Tegemist on vaid ühe seksuaalrünnaku süüdistusega, kuid alates 2017. aastast on staari süüdistanud seksuaalrünnakutes rohkem kui 30 meest.

Skandaal Spacey ümber lahvatas üle ühe aasta tagasi, kui näitleja Anthony Rapp teatas, et ta langes alaealisena selle näitleja ahistamisvõrku.

Anthony Rapp 2017 FOTO: Dia Dipasupil / AFP/Scanpix

Rappi teatel oli ta juhtumi ajal 14-aastane ja Spacey 28-aastane ning see leidis aset ühel peol Spacey New Yorgi korteris.

Pärast seda süüdistust vallandasid «Kaardimaja» tegijad Spacey, lastes ta tegelasel surra ja uueks peategelaseks sai Robin Wright, kes mängib selles seriaalis Underwoodi kaasat Claire Underwoodi.

Kevin Spacey Francis «Frank» Underwoodina seriaalis «Kaardimaja» FOTO: Nathaniel E. Bell / AP/Scanpix

Oma videos esineb Spacey Underwoodina, lükates selle tegelase suu läbi tagasi tema kohta esitatud süüdistused. Ta räägib otse kaamerasse nagu «Kaardimajas» teda sageli näha oli.

«Ma avaldasin teile oma sügavad ja tumedad saladused. Näitasin, milleks inimesed valmis on. Ma šokeerisin teid oma otsekohesusega, esitasin teile väljakutseid ja panin teid mõtlema. Te usaldasite mind isegi siis, kui ei oleks pidanud. Ma ei ole veel lõpetanud, ükskõik mida keegi ütleb. Jah, ma tean, mida te tahate. Mind tagasi,» lausub Spacey tegelane.

Kevin Spacey oma uues videos Frank Underwoodina FOTO: SOCIAL MEDIA / REUTERS/Scanpix

Ta lisas, et on ka neid, kes ootavad temalt mingit ülestunnistust ja siis saavad need inimesed end kiitvalt öelda, et tema, Spacey sai, mille oli ära teeninud.

«Kas ei oleks suurepärane, kui kõik oleks nii lihtne? Minu enesekindlus kasvab iga päevaga ja ühel päeval on kogu tõde teada,» teatas Spacey.

Spacey lisab, et «Kaardimaja» vaatajad ei näinud ta tegelast Frank Underwoodi tegelikult suremas ja surnuna ning järelduste tegemine viib valele teele.