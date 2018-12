Millised on maailma erinevate riikide jõulutoidud?

Rootsi

Rootsis nimetatakse jõululauda «julbord»ning söömaaega alustatakse kala- ja lihalõikude ning salatiga, siis tuleb soe toit, mis eelkõige on sink ja lõpuks magustoit. Jõululaual leidub ka lihapalle, libekala, mis on kuivatatud molva, kartuli-kalarooga ja sealihavorsti.

Klaasid täidetakse nii alholiga kui alkoholivaba hõõgveiniga, millesse lisataks mandleid, pähkleid, rosinaid ja kaneeli.

Hõõgvein. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Puerto Rico

Puerto Ricos süüakse jõulude ajal palju liha, eelkõige grillitud emist, mida nimetatakse lechón’iks. Sea grillimine algab öösel, et liha õhtusöögiks valmis saaks.

Küpsetatud liha. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Seal on laual ka verivorst ja lihapirukad.

Magustoiduks süüakse kookosel põhinevat pudingut, mille juurde juuakse kohalikku likööri, mis valmistatakse kondenspiimast, kookospiimast ja rummist. Seda juuakse kookosekoore seest.

Jaapan

Japaani levinumad religioonid on šintoism ja budism, kuid seaduse järgi on usuvabadus, Seega leidub seal kristlasi, kes tähistavad jõule.

Jaapanis süüakse jõulude ajal grillkana. See traditsioon sai alguse 1974. aastal, kui seal avasid uksed USA Kentucky Fried Chicken söögikohad.

Jõulujookideks on nii soe sake kui õlu. Magustoiduks aga maasikate ja vahukoorega kihiline tort.

Maasikatort. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Portugal

Portugali jõulutoitudeks on tursk ja keedetud kartulid. Tähtsal kohal on jõulukoogid bolo rei, mis on pähklite ja kuivatatud puuviljadega keeks ning bolo rainha, mis on tavaline keeks, millele on peale raputatud tuhksuhkrut. Veel süüakse broad, mis on väikesed koogid munakollasest ja maguskartulist.

Jõululaual on toidu allaloputamiseks mitmesugust veini, kaasa arvatud portveini.

Kala. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Ida-Euroopa

Näiteks Leedus, Poolas ja Ukrainas on jõulude ajal laual 12-käiguline lõuna- või õhtusöök. Kindlasti ei ole jõulutoitudena liha, mune ja piima, kuna nii õigeusukirik kui idapoolne katoliku kirik keelab jõulude ajal need toiduained.

Jõululaual on heeringas, karpkala ja seened. Magustoiduna pakutakse kompotti või kisselli.

On ka küpsetisi, kuid need on tehtud ilma piima ja munadeta.

Saksamaa

Saksamaal on jõululaual palju liha, kaasa arvatud linnu- ja jäneseliha, keedetud kartuleid ja kapsatoite. Samuti zungenwursti ehk verikeelt.

Magustoiduks on jõuluhalg stollen, milles on kuivatatud puuvilju ja peale on raputatud tuhksuhkrut. Populaarsed on pipargoogid, eriti aga piparkoogimajad.

Piparkoogid. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Jõulude ajal juuakse feuerzangenbowle’i, mis on puntš ja ka hõõgveini.

Norra

Norras süüakse jõululaupäeval küpsetatud sealiha koos hapukapsaste ja keedetud kartulitega.

Laual võib olla ka keedetud lambapea, kaasa arvatud lambaaju. Jõulutoidu kõrvale juuakse mitmesuguseid jooke, eelkõige hõõgveini ja õlut.

Magustoiduks on multekrem, mis valmistatakse vahukoorest, suhkrust ja murakatest.

Põhja-Ameerika

Põhja-Ameerika jõulutoidud on sarnased tänupüha toitudega. Süüakse kas kalkunit või sinki, kartuliputru ja pruuni kastet.

Kalkun. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Kuna nii USAs kui Kanadas elab palju erineva päritoluga inimesi, siis on vastavalt rahvusele jõululaual veel mitmeid maitsvaid roogasid, mis on sinna jõudnud koos sisserändajatega kas sajandeid tagasi või hiljuti.

Gröönimaa

Gröönimaal on pikaajaline komme, et jõuluroad peavad valmistama ja lauale panema mehed.

Seal süüakse jõulude ajal vaalaliha ja –rasva ning lindude, eelkõige alkide kuivatatud liha.

Magustoiduks on jõulupuder, millel on võisilm ning peale on raputatud kardemoni ja suhkrut.

Juurde juuakse kodus valmistatud napse ja õlut.

Jamaica

Jamaica jõuluroogadeks on mitmesugused puu- ja juurviljad ning looma- ja kalaliha. Söökide seas on kalkunit, lambakarrit ja härjasabasid.

Toidu juurde juuakse puntši.

Suurbritannia

Brittide jõululaual on kalkunit, praetud kartuleid, rooskapsast, pastinaake, mitmes variandis sealiha, pudinguid ja kastmeid, kaasa arvatud jõhvikakaste.

Toidu juurde juuakse hõõgveini, džinni, õlut ja ka šampanjat.