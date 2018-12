Pildid ja video: Sydneys sadas tennisepalli suurust rahet

Austraalia meedia teatel andsid meteoroloogid tunde enne tormi saabumist New South Walesi mitmele piirkonnale hoiatuse, et lisaks äikesele, tugevale tuulele ja vihmale võib esineda ka rahet.

Sydneylaste teatel olid osad raheterad nii suured, et need vaevu mahtusid täiskasvanud inimese pihku.

Austraalia kindlustusfirmad teatasid täna, 21. detsembril, et nad on saanud üle 25 000 kindlustusraha palve, summa on kokku üle 125 miljoni Austraalia dollari (ligi 80 miljonit eurot).