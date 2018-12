Pildid ja video: Michelle Obama kandis 4000 dollarit maksvaid glittersaapaid

Michelle Obama kandis sellel sündmusel erkkollast kleiti, mida täiendasid pikad, üle põlve ulatuvad kõrgekontsalised Balenciaga glittersaapad, mille hind on 4000 dollarit (3480 eurot).

Proua Obama sõnas intervjuus, et ta teab, kuidas rõivad mõjuvad ja kuidas nendega sõnumeid edastada.

«Minu rõivad kannavad sõnumit. Leidsin esileediks saades, et saan noorte moeloojate loomingut tutvustada, kandes nende tehtud asju. Nad said tähelepanu, mida nad tavaliselt ei saa. Mu mehe presidendiametisse astumise tseremoonial oli mul seljas Jason Wu kleit,» sõnas eksesileedi.

Obama sõnul peavad paljud moeloojad end priviligeerituks, kuna nad on tuntud ja populaarsed.

Sarah Jessica Parker kandis sel intervjuul tumelillat litritega kleiti ja samas toonis kõrgekontsalisi kingi. Sündmusel kohal olnute sõnul oli Parker liigutatud, kuid samas väljendus ta näol kadedus, et Michelle Obamal on midagi sellist, mida temal ei ole.

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et Michelle Obama on alati olnud trendilooja ning nüüd on ta seda oma glittersaabastega taas.