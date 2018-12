VIDEO Kehakeele ekspert: Putin ei kinnitanud ega eitanud abiellumist

Seal said ajakirjanikud esitada talle küsimusi, millest osad puudutasid ka tema eraelu, teatab iltasanomat.fi.

Lehekülje Life reporter oli otsekohene ja küsis, kas Putinil on naine ja millal ta kavatseb abielluda.

Venemaa president Valdimir Putin iga-aastasel aastalõpu pressikonverentsil FOTO: Sergei Fadeitšev/TASS/Scanpix

Vene väljaanne Moskovski Komsomolets palus kehakeele eksperdil Ilja Aništšenkol vaadata Putini pressikonverentsist videolõiku, millel Putin räägib abiellumise teemal ja öelda, kas president rääkis tõtt.

Aništšenko sõnul jäi kohe silma, et Putin ei soovinud abiellumisküsimusele vastata, vaid ta tõrjus seda omapoolse küsimusega, et kas reporter on abielus, saades jaatava vastuse.

Vladimir Putin 20. detsembril 2018 suurel aastalõpu pressikonverentsil FOTO: Maxim Shemetov / Reuters/Scanpix

«Kui inimene vastab küsimusele küsimusega, siis on see kindel märk, et ta jutt ei ole tõene. Putin ei kinnitanud ega eitanud, et kavatseb abielluda. Ta kehakeel ja jutt olid sellised, mis näitasid, et ta tõenäoliselt ei plaani abielluda, seda vähemalt lähiajal,» selgitas ekspert.

Aništšenko sõnul oli näha, et kui reporter esitas Putinile abiellumisküsimuse, siis sattus president segadusse ja tõmbus pingesse, öeldes samas, et see on hoopis teist masti küsimus kui varasemad küsimused.

«Ootamatusele ja üllatusele viitab see, et ta tõmbas mitu korda keelega üle huulte ning ta asus käes olnud pastapliitasiga midagi joonistama,» selgitas kehakeele ekspert.

Ta lisas, et Putin esitas vastuküsimuse, võites sellega aega mõtlemiseks, et kuidas vastata.

«See eraelu puudutav küsimus osutus tema jaoks tähtsaks, kuid ta ei soovinud sellel teemal pikemalt peatuda. Ta ei tahtnud oma eraelust rääkida,» arvas ekspert.

Vene ja lääne meedias spekuleeritakse juba aastaid, et Putinil on salasuhe kunagise iluvõimleja Alina Kabajevaga ning neil on isegi kaks last.

Alina Kabajeva FOTO: DMITRY LOVETSKY/AP/Scanpix