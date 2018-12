Kas Venemaa president Putin andis vihje peatse abiellumise kohta?

Briti meedia teatel kestis see küsimuste ja vastuste maraton tunde ning küsimused puudutasid mitmeid elualasid, kuid oli ka neid, kellele pakkus Putini eraelu huvi.

Vladimir Putin 20. detsembril 2018 suurel pressikonverentsil FOTO: Maxim Shemetov / Reuters/Scanpix

Uudistelehekülje Life reporter küsis Venemaa presidendilt otse, et millal ta abiellub ja kellega.

Venemaa üks riigisaladusi on Putini eraelu, mille kohta on väga vähe teada.

Alina Kabajeva 2017 FOTO: Alexey Filippov / Sputnik/Scanpix

Mitmed väljaanded on kirjutanud, et 66-aastase Putini kallim on endine iluvõimleja, 35-aastane Alina Kabajeva, kuid ei Putin ega Kabajeva ei ole seda kinnitanud.

Mitu aastat on levinud jutud, et nad on salaja abiellunud ja neil on ühised lapsed.

Venemaa president Vladimir Putin 20. detsembril 2018 suurel pressikonverentsil FOTO: ALEXEY KUDENKO / Sputnik/Scanpix

Putin vihjas tänasel pressikonverentsil, et ta elus on kindel naine ning ta tahab olla aus mees ja abielluda. Samas ta ei paljastanud oma kallima nime.

Esmalt tegi Putin tegi talle abiellumisküsimuse esitanud ajakirja kulul nalja.

«On ikka igasuguseid küsimusi. Kas teie olete abielus? Järelikult on ta abielus ja ta tahab, et ka mina abielluksin. Ma vastan sellele küsimusele, et kavatsen abielluda,» lausus Venemaa president.

Siis muutus Putin tõsisemaks ja sõnas, et ta on korralik mees ja ühel päeval ta kindlasti abiellub.

Vladimir Putin ja Ljudmila Putina 2011 FOTO: Sergey Pyatakov / RIA NOVOSTI/Scanpix

Vladimir Putin oli 1983 – 2014 abielus endise stjuardessi Ljudmila Putinaga. Neil on kaks tütart, 1985 sündinud Maria ja 1986 sündinud Jekaterina.