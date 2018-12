Pildid ja video: maailmakuulus Banksy kinnitas, et tema on garaažile tehtud pildi autor

Pildid joonistusest jõudsid sotsiaalmeediasse, kus need jäid silma 55-aastasele Ian Lewisele, kellele see garaaž kuulub, teatab theguardian.com.

«Ütlesin pojale, et meie garaaži seinale on tekkinud grafiti ja me läksime seda vaatama. Me ei saanud piltidelt aru, kas ikka on meie garaaž, kuid oli jah,» lausus mees.

Tänavakunstnik Banksy seinajoonistus Walesis Port Talbotis FOTO: Rachel Honey-Jones / AP/Scanpix

Lewise imestus kasvas veelgi, kui kuulus tänavakunstnik Banksy teatas 19. detsembril sotsiaalmeedias, et pildi tegi tema.

Banksy tegelik nimi ei ole teada, kuid oletatavalt on ta pärit Ühendkuningriigist. Banksy on tuntud kogu maailmas, kuna ta on teinud joonistusi mitmetes suurlinnades.

Tänavakunstnik Banksy seinajoonistus Briti sadamalinnas Doveris. Sellel viidatakse Ühendkuningriigi lahkumisele EList ehk brexitile FOTO: Toby Melville / Reuters/Scanpix

Banksy on Suurbritannias tagaotsitav, sest seadused keelavad avalikes kohtades grafiti tegemise.

Walesis asuva garaaži seinal olev teos pakub huvi sadadele inimestele. Kohaliku meedia teatel on selle teose juures selfisid teinud isegi politseinikud.

Port Talboti elanike arvates on Banksy teos väga tabav, kuna see tööstuslinn on Ühendkuningriigis üks saastunumaid.

«Pean aknaid pesema mitu korda nädalas, kuna neid katab pidevalt tööstustahm. Arvan, et Banksy tahtis selle teosega juhtida tähelepanu saastatusele,» lausus üks kohalik.

Garaaži eest on pakutud juba 25 000 naela (27 500 eurot), kuid garaaži omanik Lewis ei nõustunud seda müüma.

«See pilt peab jääma kõikidele vaadata. Ma ei soovi selle ülevärvimist või äraviimist,» lisas mees.

Seinapildil on näha last, kes nagu püüaks lumhelbeid. Tegelikult on need tuhaosakesed, mis lendavad tünnist, kus on tuli.