Ligi 30 aasta tagune mõrv lahendati Coca-Cola purgi abil

Amanda Stavik oli oma kodukohas tuntud ühiskonnaaktivist, kelle matusele tuli sadu inimesi. Acme politsei teatel said nad pärast naise surm tuhandeid vihjed juhtunu kohta, kuid sellest hoolimata jäi see tapmine kauaks ajaks lahendamata.

Coca-Cola purgi analüüs näitas, et Bass on Staviki tapja. Purgilt saadud sõrmejälgi võrreldi naise kehalt ja riietelt leitud sõrmejälgedega ja saadi kinnitus, et need on Bassi omad.