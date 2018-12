Pildid: tarbimisjõule kritiseerinud paavst õnnistas ultrahelipilti ja sai kingituseks jõulukeeksi

Püha isa õnnistuse said vastabiellunud, lapsed ja lemmikloomad. Kui ta õnnistas rasedat naist, siis see naine näitas nutitelefonis oma ultrahelipilti ja palus paavstil ka seda õnnistada, teatab AFP.

Lapseootel naine sõnas, et ta laps sünnib koos paavsti õnnistusega ja see teeb tema lapsest erilise.

Paavst Franciscus manitses audientsil, et jõulud ei peaks olema vaid tarbimispühad, mil kulutatakse palju raha ja tehakse liigselt kingitusi, vaid tuleb meeles pidada, mis on nende pühade tegelik sisu.

«Reklaamid edastavad, et meil tuleb osta ja kinkida aina uusi ja paremaid asju. Seda tehes satume tarbimishammasrattasse, kust on raske lahkuda. Kas see on ikka õige jõulude tähistamine?» küsis paavst.

Ta vastas ise oma küsimusele: «Ei, jõulud on jumala hääle ja oma sisemise mina kuulamine. Jõulud ei pea olema ostu- ja kingikampaania. Need ei ole jõulud kui me riputame välja jõuluvalguse ja külvame lähedased mõttetute kinkidega üle, kuid unustame ära need, kellel on raske ja kellel ei ole elus hästi läinud,» lausus Franciscus.