Video: Meghani ja Harry jõulukaart sarnaneb Meghani ja ta eksmehe pulmakutsega

Mustvalgel fotol on näha Harryt ja Meghanit seljaga, nad hoiavad üksteise ümbert kinni ja vaatavad ilutulestikku.

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et see pilt sarnaneb väga Meghani ja ta eksmehe Trevor Engelsoni pulmakutsel oleva fotoga. Sellel on neid näha paradiisirannal istumas seljaga kaamera poole ja vaatamas merele. Paar on kõrvuti, Meghan toetub mehe õla vastu.

Meghan Markle'i ja ta eksmehe Trevor Engelsoni pulmakutse foto sarnaneb Megani ja prints Harry pulmas tehtud fotoga, mille nad avaldasid jõulutervitusena FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Tähelepanelikud vaatajad märkasid, et Meghani vasak käsi on kahel pildil peaaegu samas asendis. Lisaks on mõlemad fotod mustvalged.

Meghan Markle ja režissöör Trevor Engelson abiellusid 2011. aastal Jamaical, kuid juba 2013 nad lahutasid.

Enne abiellumist olid nad koos seitse aastat.

«Meghani ja Harry pilt on samasugune nagu Meghani ja Trevori pilt. Kas Meghan igatseb oma eksmeest? See on kummaline, et Meghani pildid ta mõlema mehega on nii sarnased,» kommenteeriti sotsiaalmeedias.

Fotograaf Chris Allertoni foto prints Harryst ja Sussexi hertsoginnast Meghanist 19. mail 2018. Kuninglik paar avaldas selle jõulutervitusena FOTO: Chris Allerton / AP/Scanpix

Twitteris kommenteeriti veel, et tõenäoliselt lõppeb Meghani ja Harry abielu kahe aasta pärast.

«Sellele viitavad fotod. Meghan ja Trevor abiellusid 2011 ja lahutasid 2013. Meghan ja Harry abiellusid 2018 ja järelikult lahutavad 2020,» kirjutati tviidis.

Oli ka neid, kes asusid Meghani kaitsele.