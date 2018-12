Pildid ja video: Euroopa Komisjoni pidevalt tuigerdav president on saanud hüüdnime Jean-Claude Drunker

Rahvusvaheline meedia näitas juulis, kuidas Juncker osales NATO tippkohtumisel Brüsselis ning kuidas tal oli seal raskusi püstiseismise ja liikumisega. Kaaspoliitikud ei jätnud Junckerit hätta.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker FOTO: Reuters/ScanPix

Meedia teatel said nii Soome president Sauli Niinistö kui Ukraina president Petro Porošenko aru, et Juncker vajab nende abi. Presidendid üritasid Junckerit püsti hoida. Nendega liitus ka Hollandi peaminister Mark Rutte, kes samuti abikäe ulatas.

Meedia teatel tuli purupurjus Juncker lõpuks panna ratastooli, et teda saaks vajalikesse kohtadesse viia.

Junckeri esindajad selgitasid siis, et meest tabas akuutne kramp ja seljavalu.

Juncker osales 2017 Šveitsis peetud ÜRO rahukonverentsil, kohalolnute sõnul oli ta seal purjus, ta tuigerdas ja lõi end mitmel korral vastu mööblit ära.

Samal aastal leidis aset ka kaheks jagatud Küprose tulevikku käsitlev konverents, kus Juncker oli silmnähtavalt purjus ja ebaadekvaatne.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker juunis 2017 Berliinis pressikonverentsil FOTO: Tobias Schwarz / AFP/Scanpix

«Ta tuikus ja üritas teiste kohal olnutega suhelda, kuid see ei õnnestunud tal just hästi. Meil kõigil oli ebameeldiv olla,» sõnas seal kohal olnud, anonüümseks jääda soovinud diplomaat.

Jean-Claude Junckeri kõige värskem joobes etteaste toimus selle nädala alguses Austrias Viinis, kus leidis aset Euroopa Liidu ja Aafrika riikide tippkohtumine, millega kaasnes dinee.

Juncker ei seisnud ka seal omadel jalgadel, vaid kaks abilist talutasid teda. Rahvusvaheline meedia jäädvustas ka selle juhtumi.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker 17. detsembril Austrias Viinis ELi ja Aafrika tippkohtumisel FOTO: EPA/Scanpix

Juncker suhtles Horvaatia peaministri Andrej Plenkoviciga, tehes temaga «viska viis» ja siis haaras Eesti peaministri Jüri Ratase oma embusse.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Eesti peaminister Jüri Ratas 17.detsembril 2018 Austrias Viinis ELi ja Aafrik riikide tippkohtumisel FOTO: EPA/Scanpix

Juba mõnda aega kirjutab nii inglise- kui prantsuskeelne press, et 64-aastasest Jean-Claude Junckerist on saanud Jean-Claude Drunker (joodik).

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker FOTO: Reuters/ScanPix

Teada on, et tippsündmusi teenindavad catering-firmad on saanud Junckerilt või tema abilistelt plave panna talle klaasi mitte vett, vaid džinni või valget veini, mis näeb välja peaaegu nagu vesi.

Siis kui teised tipp-poliitikud kohtumiste ajal oma janu veega kustutavad, naudib Juncker kangemaid jooke, jäädes kõikide silme ees purju.

ELi tippkohtumisi kajastava prantslasest ajakirjaniku Jean Quatremere’i sõnul naudib Juncker üsna avalikult džinni, valget veini ja õlut.

«See on avalik saladus, et kui assistent toob Junckerile klaasitäie vett, siis selles on tegelikult džinn või valge vein,» teatas ajakirjanik.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker juulis 2015 Strasbourgis FOTO: PATRICK HERTZOG / AFP/Scanpix

Juncker on seni oma alkoholiprobleemi eitanud ja teatanud, et tal on seljavalud ja tasakaaluga probleeme, mille tõttu tal on vahel käimisega raskusi.

«Kas te tõesti arvate, et ma saaksin olla oma ametis, kui alustaksin hommikut klaasi konjakiga,» teatas poliitik meediale.

Kui Euroopa Liit andis Itaalia valitsusele käsu jääda eelarves kokkulepitud raamidesse, ründas Itaalia asepeaminister Matteo Salvini Junckerit, andes talle löögi allapoole vööd.

«Juncker peaks jooma kaks klaasitäit vette enne, kui suu avab. Ma ei suhtle juua täis inimestega, ainult kainetega,» lausus Salvini.

Martin Selmayr (paremal) ja Jean-Claude Juncker FOTO: VINCENT KESSLER/REUTERS/Scanpix

Mitmete väljaannete teatel on Junckeri alkoholiprobleem juba nii sügav, et tegelikult juhib Euroopa Komisjoni sakslasest kantseleijuht Martin Selmayr.

Jean-Claude Juncker on olnud Euroopa Komisjoni president alates 1. novembrist 2014. 1995 – 2013 oli ta Luksemburgi peaminister.

2019. aasta mais toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Osa poliitikuid on seisukohal, et Juncker tuleb välja vahetada, kuna ta alkoholiprobleem võib süveneda ja ta võib veel mitmel korral Euroopa Liidu naerualuseks teha.