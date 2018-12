Sõjaajaloolane: võin vanduda, et nägin Loch Nessi koletist

«Tegemist oli halli värvi olendiga, kelle pea oli umbes ragbipalli suurune. Silma jäi ta pikk kael, mis võis olla 90 - 120 sentimeetrit pikk. Võin vanduda, et see oli Loch Nessi koletis,» sõnas britt.

Philipsi sõnul ta ei välista, et see võis olla ka mingi loom või lind, mis kaugelt vaadates ja kuuldes jättis koletise mulje.

«Olin uurimas, milline tehtud foto jäi, kui kuulsin midagi. Tõstsin pilgu nutitelefonilt ja seal see oli. Pikk hall kael ja ovaalne, munakujuline kitsas pea. Ta jättis mulje, nagu oleks mingi suur lind. See olend oli minust umbes 6 meetri kaugusel. Nägin teda vaid sekundeid, siis ta kadus, kuid ma sain temast pildi,» selgitas Philips.

Ajakirjaillustratsioon, millel on kujutatud last koletisele õuna andmas

«Ricky Philips on hea mainega ja fakte austav ajaloolane ja giid, kes kindlasti ei manipuleeri ega valeta. Ta tunneb selle piirkonna ajalugu ja teab, et järvekoletisega on seotud palju legende ja valesid. Igatahes on alates 1990. aastatest nähtud seda koletist rekordiliselt palju,» sõnas Loch Nessi koletise nägemise registrit pidav Gary Campbell.