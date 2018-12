Heategevussaade «Jõulusoojus»: liikumispuudega lapsed teevad kõik selleks, et ise kõndima hakata

Eestis on sadu ja sadu lapsi, kes ei saa sünnitrauma, insuldi või mõne muu keerulise haiguse tõttu kas üldse kõndida või siis liiguvad väga vaevaliselt. Sel aastal aitab traditsiooniline Kanal 2 heategevussaade «Jõulusoojus» koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga koguda annetusi liikumispuuetega laste taastusraviks mõeldud kõnniroboti soetamiseks.

Tänases «Jõulusoojuses» räägivad oma keerulise loo mitu peret, kus kasvab liikumispuudega laps. Need on mõtlemapanevad lood, kus pisikesed vaprad inimesed pingutavad kogu hingest selle nimel, mis enamikule meist on täiesti loomulik – ise kõndimine.

«Kõik sai alguse Herpes-ensefaliidist, mis on ohatisviirus, mis tungis ajju. Sellest on hästi suur ajukahjustus ja praegused diagnoosid ja arengus maha jäävus tingitud,» räägib ühe vapra saatekangelase, viie aastase Eliise ema.

Kõnnirobot on imeline aparaat, tänu millele liikumisraskustega lapsed saavad õppida kõndimist. Selline aparaat on küll olemas Tallinnas ja Haapsalus, aga Tartu ja Lõuna-Eesti lapsed on siiani täiesti ilma olnud.

«Ma olen täiesti veendunud, et see oleks kõige parem jõulukingitus kõikidele nendele lastele, kui see sama kõnnirobot oleks ka Tartus neile abiks,» sõnab saatejuht Roald Johannson.

Headest soovidest, inimlikest lugudest ja ilusast muusikast kantud saade kutsub kõiki televaatajaid tegema pühade-eelset heategu lastele, kes vastavat taastusravi vajavad.

Kauni muusikaga astuvad Roald Johannsoni juhitud heategevuslikus saates üles ka Anne Veski, Brigita Murutar ja Paul Neitsov, ansambel Revals, ansambel Öed ning teised Eesti armastatud inimesed.

«Jõulusoojus» on Kanal 2s täna kell 20.30, kohe pärast mälumängu «Kuldvillak» hooaja viimast osa.

Annetusnumbrid jäävad avatuks 1. jaanuarini.

Aita Sinagi ja helista «Jõulusoojuse» annetusnumbritel:

900 5025 - 5€

900 5100 - 10,