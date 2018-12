Kevin Spaceyt ei ole olnud näha juba üle ühe aasta. Kus ta end peidab?

Spacey sõnas 2017. aasta sügisel mitmel korral, et kui ta on kellelegi enda teadmata haiget teinud, siis ta vabandab.

Kevin Spacey 2017 Saksamaal Münchenis esinemas FOTO: Petra Schönberger / imago/Future Image/Scanpix

Spacey läks sõltuvusravile koos produtsent Harvey Weinsteiniga, keda üle 100 naise süüdistab seksuaalses ahistamises ja vägistamistes. Kui Weinstein on jätkanud pärast kliinikus käimist oma tavalist elu ja äri ajamist ning teda on näha avalikkuses, siis Spaceyt mitte.

Spaceyga on üritanud kontakti saada mitmed sõbrad, kuid neil ei ole see õnnestunud. Väidetavalt teavad ta asukohta vaid kaks advokaati.

Londonis The Old Vici teatris Spaceyga koos töötanud allika väitel on staar praegu Vaikse ookeani lõunaosas Cooki saarestikus.

«Ta elab nagu eremiit ja ootab tormi möödumist. Tal on palju raha, et end peita. Vajadusel aitavad teda rikkad sõbrad, kaasa arvatud mina,» lisas allikas.

Prantsuse meedia andmetel on Spaceyt nähtud Lõuna-Prantsusmaal Marseille'i lähedal, kus tal on suur maja. Ta tegeleb seal sportimise ja maalimisega. Ta maalid on kohalike seas väga populaarsed, neid ostetakse.

«Spacey on näitleja ja võimeline kehastuma ükskõik kelleks. Ka Prantsusmaal elades vahetab ta rolle ja maske, et keegi teda ära ei tunneks,» kirjutas meedia.

Ühe allika teatel kasutab Spacey oma pärisnime Kevin Fowler ja keegi ei oska arvata, et see on tema.

Väidetavalt on Spacey vahetevahel külastanud ka New Yorki, kuid ta ei ole ööbinud oma kodus, vaid olnud jõuka sõbra majas.

Spacey New Yorgi Manhattani kodu uksehoidja kinnitas, et ta ei ole Spaceyt näinud pikka aega ning tema andmetel müüs staar oma sealse korteri maha.

USA allika andmetel peidab Spacey end hoopis Los Angelese lähedal asuvas Thousand Oaksi rantšos, mis sellel sügisel lahvatanud maastikupõlengus jäi tulest puutumata.

Väidetakse ka seda, et Spacey on hoopis Londonis, kus tal on luksuslik, 2,3 miljonit naela maksev korter.

Spacey ühe sõbra arvates tehti näitlejast patuoinas, samas kui Hollywoodis on veel palju pinnaletulemata juhtumeid, millest osa on kindlasti kriminaalsed.

«Ma ei saa aru, miks just tema tuli ristile lüüa. Tegelikult on temaga juhtunu väga hollywoodlik. Kui oled seal põlu alla sattunud ja «mürgine», siis ei soovi mitte keegi sinu kaitseks välja astuda ega suhelda. Ta kõlbas seni, kuni munes kuldmune. Kui enam seda ei olnud, siis anti jalaga tagumikku,» teatas sõber.

58-aastase Kevin Spacey vanem vend, 62-aastane Randy Fowler lisas, et staarist vend on alati olnud pisut kontrollifriik, kuid samas äärmustesse kalduja.

Kevin Spacey 2014 seriaali «Kaardimaja» reklaamsündmusel FOTO: Mario Anzuoni / Reuters/Scanpix

«Viimased 15 aastat ei ole me olnud kuigi lähedased. Ta on piisavalt kaval ja jõukas, et see pasatorm üle elada ja siis uuesti fööniksina tuhast tõusta,» lausus vend.

Randy Fowler on limusiinijuht ja professionaalne Rod Stewarti kehastaja.

«Kevin teatas pärast skandaali puhkemist, et ta on gei, kuid tegelikult on ta biseksuaal. Tal on olnud mitmeid naissuhteid. Hollywoodil oli vaja kedagi, kelle peal aur välja lasta. Arvan, et Kevin tegi paljud kadedaks. Tal ei ole midagi häbeneda, ta on see, kes on,» nentis vend.

Venna sõnul on hoobid ainult ühes suunas, Kevin Spacey suunas, kuid igal asjal on kaks poolt ja tuleks hoopis küsida, et äkki on Spacey ohver.

Spaceyga 40 aastat koost töötanud naise, kes samuti soovis jääda anonüümseks, sõnul teeb ta kõik, et Spacey saaks oma karjääri jätkata.

«Olen temaga sel teemal juba rääkinud. Ta saab alguses filmides väikeseid kõrvalrolle. Mel Gibsonile andestati lõpuks ta antsemiitlik suhtumine, loodan et millalgi andestatakse Spaceyle ka kõik see, milles teda kahtlustatakse ja süüdistatakse. Mitte ükski kohus ei ole teda süüdi mõistnud, ta ei ole kurjategija,» lisas naine.

Kevin Spaceyle loodi toetuslehekülg supportkevinspacey.com, samasugune on ka Facebookis. Teda on asunud kaitsma mitmed tuntud staarid eesotsas inglanna, Bondi filmide M-ina tuntud Judi Denchiga. Teda toetavad ka Diane Lane ja Robin Wright.

Judi Dench novembris 2018 filmisündmusel Londonis FOTO: Ian West / PA Wire/PA Images/Scanpix

Spacey mänedžer Evan Lowenstein ning ärimänedžerid Frank Selvaggi ja Barry Greenfield ei ole meediale üle aasta kommentaare andnud.

Spacey lähedased on veendunud, et näitleja teeb suurepärase tagasituleku, mis läheb filmiajalukku.

Kevin Spacey ja Mena Suvari 1999. aasta filmis «American Beauty» FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix