Jaapanlannade seas on «tugeva isase» Putini kalender väga populaarne

Jaapanis on Venemaa presidendi piltidega seinakalendreid õigus müüa Loft poodideketil, mille esindaja teatel jõudsid need kalendrid müügile oktoobris, muutudes kohe populaarseks.

Tegemist ei ole esimese aastaga, mil Putini kalendrid Jaapanis väga menukad on, ka kahel varasemal aastal eelistasid jaapanlased just Venemaa presidendi piltidega kalendreid. Sel aastal on Putini soosing jaapanlaste silmis veelgi kasvanud ja on jõutud kalendrimüügi rekordini.

Jaapani uudistelehekülg Soranew24 arvas, et jaapanlannad, kuid ka jaapani mehed ostavad Putini kalendreid lihtsalt selle tõttu, et tegemist on tuntud näoga. Küsitlemisel ilmnes, et asi ei ole täitsa nii, sest suur osa jaapanlannasid, eelkõige noored jaapanlannad, peavad karmi olekuga ja tugevat Putinit ideaalmeheks. Jaapanlasi huvitab ka see, milline on Venemaa liidri igapäevaelu.