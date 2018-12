Video: kuidas kutsuvad õukonna töötajad Meghanit ja Harryt tagaselja?

Nüüdseks on mitmed kuningakoja töötajad oma töökoha üles öelnud ja lahkunud, kuna nende sõnul on Meghan ülepingutaja, kes rabeleb liiga palju ja pani ka nemad mõttetult rabelema.

«Ta üritab perekonda sisse elada, kuid ta ei võta arvesse, et selles peres on asju, mida ei muudeta. Isegi kuninganna Elizabeth II sõnas, et see naine tuleb kontrolli alla saada. Meghani ja Harry peres on püksid seni igatahes Meghani jalas,» lisas allikas.