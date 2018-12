Pornhub avalikustas, milline porno on sel aastal inimesi huvitanud

Pornhubi andmed põhinevat kasutusstatistikal. Sel aastal on seda lehekülge külastatud 33,5 miljardil korral, päevas oli keskmiselt 92 miljonit kasutajat. See on sama kui Kanada, Poola ja Austraalia kõik elanikud vaataksid kõik korraga pornot.

Nii amatööride, professionaalide kui sisupartnerite poolt on sel aastal Pornhubi laaditud 4,79 miljonit uut videot. Uusi videoid on kokku üks miljon tundi ja nende vaatamiseks kuluks 115 aastat.

Pornostaar Ginger Banks jaanuaris 2018 Las Vegases täiskasvanute meelelahutuse messil Pornhubi poksis FOTO: John Locher / AP/Scanpix

Pornhubis tehti 30,3 miljonit otsingut, sekundis oli otsinguid 962.

Pornhubi kasutajad saatsid omavahel 63 954 319 sõnumit ja videoid kommenteeriti 7 898 748 korral, mis täidaks Encyclopedia Britannica 35 köidet.

Kommentaarides olid sageli sõnad «love» (armastus), «hot» (kuum), «like» (meeldima), «good» (hea) ja «sexy» (seksikas).

Igas minutis tuli Pornhubi 63 992 uut külastajat, vaadati 207 405 videot ja tehti 57 750 otsingut.

Väga populaarne on olnud Kim Kardashiani seksivideo, mis seni on Pornhubis üks vaadatumaid.

Kim Kardashian 2018. aastal. FOTO: John Palmer/MPI/Capital Pictures / JP/MPI/Capital Pictures

Maailmas toimuv, poliitika ja skandaalid ning popkultuur mõjutasid suurel määral kasutajate eelistusi.

See kajastub näiteks selles, et USA presidendi ümber lahvatanud skandaaliga seotud pornostaar Stormy Daniels on Pornhubis olnud kõige otsitum ja vaadatum. Danielsile järgnesid otsitumate pornostaaridena Mia Khalifa ja Riley Reid.

Meespornostaaride seas olid kõige otsitumad Jordi El Nino Polla, Johnny Sins ja James Deen.

Otsingutes on teisel kohal on populaarne ellujäämismäng Fortnite. Kui selle mängu uus tegelane välja tuli, kasvas Pornhubi külastamine ja mänguga seotud tegelaste otsimine.

Esikümnes on veel 4K (Ultra HD Porn) ehk väga kvaliteetsed pornovideod, romantic (romantiline), trans (transseksuaalne), outdoor (väljas), tattoos (tätoveeringud), Tinder, Bowsette, mis on Nintendo mängude teemaline pornoparoodia ja threesome (kolmekas).

Pornhubi teatel on naiste huvi porno vastu suurenenud, sellele viitab otsingu «romantic» neljas koht. Naised vaatavad sel teemal pornot mitu korda rohkem kui mehed.

Otsing «tattoos» ehk tätoveeringud huvitavad eelkõige milleeniumlasi ja noori äriinimesi. Näiteks huvi kategooria «tätoveeritud naised» vastu kasvas sel aastal 88 protsenti.

Tinderi teemaline fantaasiaporno huvitab eelkõige naisi ja mehi vanuses 35 – 44.

Üldised otsingusõnad on möödunud aastaga sarnased. Need on «lesbi», «hentai» (Jaapani animaporno), «milf», «step mom» ja «japanese».

Kekmiselt oldi Pornhubis 10 minutit ja 13 sekundit.

Kõige enam vaadatakse pornovideoid pühapäeviti ja erinevatel päevadel kell 22.00 – 1.00. Kõige vähem aga reedeti ja erinevatel päevadel kell 2.00 – 7.00.

Pornhubi külastasid enim ameeriklased, järgnesid britid, indialased, jaapanlased, kanadalased, prantslased ja sakslased.

Alasti postitantsija Las Vegase erootikamessil FOTO: Caro / Kruppa / Scanpix

Pornhubi seksuaalse heaolu keskuse juhi Laurie Betito sõnul näitab osa otsinguid, näiteks Fortnite, et inimesed ei kasuta nende lehekülge oma seksuaalnälja kustutamiseks, vaid vaatavad asju uue nurga alt ja laiemalt.