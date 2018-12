Video: naljaversioon klassikalisest jõulufilmist vihastas Donald Trumpi

Trump nägi sketšisaadet ja võttis sel teemal Twitteris sõna, nimetades seda skandaalseks ja solvavaks ning lubas kanali ja saate tegijad kohtusse kaevata.

Sketšis kehastab Trumpi selle rolliga juba varem kuulsust kogunud Alec Baldwin.

Alec Baldwin Donald Trumpina sektšisaates Saturday Night Live FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Kaasa teevad veel mitu kuulsat näitlejat, Trumpi vastastena tuntud Matt Damon, Robert de Niro ja Ben Stiller.

Alec Baldwin (paremal) ja Robert De Niro sketšisaates Saturday Night Live FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Alec Baldwin (paremal) ja Ben Stiller sketšisaates Saturday Night Live FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Trump on alates sellest, kui Baldwin ütles 2017 välja, et tema arvates ei sobi see ärimees presidendiks, näitlejat oma tviitides kritiseerinud.

«Alec Baldwin, kelle keskpärane näitlejakarjäär on hakanud hääbuma, pilab nüüd mind SNLis. Alec, sinu etteastet on hale vaadata! See on hale kõigile, kes peavad sind vaatama. Tooge tagasi Darrell Hammond, kes oli andekas multitalent,» teatas Trump viitega stand-up koomikule Hammondile.

Alec Baldwin kehastamas 2017 sektšisaates Saturday Night Live Donald Trumpi FOTO: Will Heath / AP/SCANPIX

Veel ei ole selge, kas Trump ainult ähvardas kanali NBC ja SNLi tegijad kohtusse kaevata või ta tõesti teeb seda.

«It’s a Wonderful Life» 1946. aasta jõuludraama, mille režissöör oli Frank Capra. See põhineb Philip Van Doren Sterni lühijutul «The Greatest Gift», mille ta kirjutas 1939 ja avaldas 1945.

Donna Reed ja James Stewart 1946. aasta filmis «It's a Wonderful Life» FOTO: Rights Managed / LIBERTY FILMS INC / RKO RADIO PI/Scanpix

Filmis kehastab peategelast George Baileyt James Stewart, ta naist aga Donna Reed.

Bailey on mees, kes teisi aidates on oma eluga puntrasse jooksnud ja on jõululaupäevaks enesetapu äärel. Siis sekkub kaitseingel Clarence Odbody, keda mängib Henry Travers. Clarence näitab George’ile, milline oleks elu ta kodukohas Bedford Fallsis ilma temata ja mees näeb, et ta on paljude jaoks tähtis.

Kaader 1946. aasta filmist «It's a Wonderful Life» FOTO: Rights Managed / LIBERTY FILMS INC / RKO RADIO PI/Scanpix