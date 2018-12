VIDEO Teadlased: isegi nutiajastul võib meid tabada hiidsisalike saatus

«Meil tuleks olla valmis, et meid võib tabada hiidsisalike saatus. Kui nüüd peaks asteroid või mõni teine suuremõõduline kosmiline objekt Maaga kokku põrkama, siis hävitab see infrastruktuurid, linnad ja epitsentris kogu elu. Oletatavalt jääb mingi osa inimesi ellu, nemad peavad hakkama kõike taasrajama. On olemas filme, kus sellist olukorda kujutatakse, kuid tegelikkus võib olla märgatavalt karmim,» laususid asjatundjad.

«Meil tuleb olla valmis, et meie planeedi tee ristub mõne väga ohtliku asteroidiga. Kahju ei tekita ainult suured kehad, ka väiksem asteroid võib liikuda väga suure kiirusega, näiteks üle 70 000 kilomeetri tunnis. Tuleb arvestada, millise nurga alt keha meie atmosfääri siseneb, kui suur ta on ja kuhu ta kukub. Mida kiiremini asteroid liigub, seda tugevam on kokkupõrkejõud ja seda suurem kraater tekib. Kindlasti muudab see sündmus kliimat ja maastikku,» teatasid astronoomid.

«Rohkem kui 70 protsenti meie planeedist on ookean. Kui asteroid peaks maanduma vette, siis on see inimeste jaoks kindlasti ohutum kui maale tihedalt asustatud piirkonda kukkumine. Vette kukkudes võib siiski tekkida tsunami, mis ohustab rannaäärseid alasid ja seal elavaid inimesi. Probleemiks on ka see, et kui kokkupõrkekraater on merepõhjas, siis paiskub veest välja suures koguses merepõhja, eelkõige liiva ja muda, mis võivad katta hooned ja teised objektid mitme meetri paksuse kihiga. Kokkupõrkes tekkinud osad jõuavad atmosfääris kilomeetrite kõrgusele. Need kuumad osad kukuvad tagasi maapinnale, süüdates selle,» lisasid kosmiliste objektide uurijad.