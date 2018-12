Pildid ja video: Egiptuses Saqqara nekropolis leiti hästi säilinud preestrihaud

Hauas olevate hieroglüüfide ja piltide alusel arvataks, et see preester tegutses vaarao Neferirkare Kakai ajal, olles mitmete tseremooniate kui ka Niilusel seilanud kuningliku laeva eest vastutaja.

Waziri ja ta meeskond leidisd kinnise hauakambri novembris ning neil kulus ligi üks kuu, et see kinnipitseeritud matmispaik avada.

Hauakambris on lisaks seinajoonistustele ja –kirjutistele umbes 50 nišši, kus on kivist kujud.

Nüüd leitud hauakamber on umbes kümme meetrit pikk ja kolm meetrit lai, sellel on keldriosa, kus on viis hauda. Arvatakse, et neis võib olla muumiaid.