Video: Meghan andis Harryle faasaniultimaatumi. Kas see lööb uue kiilu Harry ja ta venna Williami vahele?

Briti kuninglikus peres on pikaajaline traditsioon minna 26. detsembril, teisel jõulupühal jahile, teatab news.com.au.

37-aastane Meghan oli 34-aastasele Harryle andnud ultimaatumi, et mees peab sellest iganenud ja brutaalsest kombest loobuma.

Loomakaitsjana tunud Meghani silmis on kaitsetute faasanite laskimine mõrv.

Faasan jalutamas Põhja-Inglismaal lumes FOTO: Russell Cheyne / REUTERS/Scanpix

Allika teatel ei vaata prints William just hea pilguga sellele, et ta vend Harry järjekordselt allub oma naise nõudmisele, loobudes nende jõulutraditsioonist. Arvatakse, et see lööb kahe venna vahele uue kiilu.

«Williami silmis on Meghan ohtlik, kuna ta lõhub tema ja ta venna häid suhteid, muutes või keelates seda, mis on neil olnud pikka aega ja mis neid ühendab. Harryle jahil käimine meeldib, kuid nüüd on ta jahipäevad vist loetud,» lisas kuningliku pere allikas.

Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan FOTO: HENRY NICHOLLS / REUTERS/Scanpix

Prints Harry ja prints Williami kaugenemine sai alguse, kui Harry kihlus 2017. aasta novembris ameeriklannast näitlejanna Meghan Markle’iga, kes pärast abiellumist hakkas kandma Sussexi hertsoginna tiitlit.

Lisaks Harry ja Williami hea suhte lagunemisele ei saa ka kahe printsi naised omavahel läbi.

Õukonna allikate sõnul ei vaata prints Williami kaasa, Cambridge’i hertsoginna Catherine just hea pilguga sellele, et uustulnukast Meghan kohe kõike muutma asus ja võimu üritab haarata.

Prints William ja ta naine, hertsoginna Catherine külastasid 5. detsembril 2018 Küprosel Akrotiris Briti õhujõudude baasis resideeruvaid sõjaväelasi FOTO: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

Tavaliselt Briti õukond ei sekku, kui meedia nende elu ja suhete kohta kirjutab, kuid Meghani ja Catherine’i kohta siiski teatati, et nende kahe naise vahel ei ole vihavaenu, vaid kõik on korras. Kõmuväljaannete arvates kinnitas see eitus, et mitte midagi ei ole korras.

Briti meedia teatas paar nädalat tagasi, et printsid William ja Harry veedavad jõulu eraldi. Väidetavalt on printside isa, prints Charles see, kellel õnnestus oma pojad lõpuks ühe katuse alla jõule veetma tuua.

Briti kuninglikul perel on traditsioon veeta jõulud ja uusaasta Ida-Inglismaal Norfolkis asuvas Sandringhami lossis, mis kuulub kuninganna Elizabeth II-le.

Kuninganna Elizabeth II FOTO: Toby Melville / PA Wire/PA Images/Scanpix

Sinna siis lähevad jõule veetma ka Harry ja Meghan ning William ja Catherine oma kolme lapsega.

Väidetavalt üritab pere siis lahendada Williami ja Harry ning nende naiste vahelisi vastuolusid.