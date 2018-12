Hoiatav video: Haapsalus peksti poiss kambakesi vaeseomaks, kuna noortekambal «oli igav»

Video autori sõnul peksti poissi, kuna kambal oli igav. «See pole isegi naljakas enam,» on videos kuulda noori ütlemas. Olukorra tegi eriti ohtlikuks asjaolu, et läbipekstud noormees jäeti pärast juhtunut maha lamama ega tuntud huvi, kui tõsised tekitatud vigastused on.

Kinnitamata andmetel viidi noormees hiljem Pärnu haiglasse ning tal on tuvastatud mitu luumurdu. Politseini jõudis info peksmisest 14. detsembril ja juhtunu uurimiseks on algatatud kriminaalmenetlus. Hetkel on uurimise all kaks alaealist noormeest, kes kolmandat käte ja jalgadega peksid.