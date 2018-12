Galerii: T1 uus ja uhke kino avati maailmakuulsate filmitegelaste seltsis

Kuue kinosaaliga Cinamon T1 on Tallinnas esimene kino Lasnamäe suunal ning kino arendaja Pro Kapital Grupi juhatuse liige Allan Remmelkoor usub, et sellest saab populaarne paik, vahendab Postimees .

«Me ise oleme väga põnevil selle kvaliteedi ootuses, mis puudutab just pildikvaliteeti. Muus osas võin öelda, et Cinamon on hästi palju orienteeritud heas mõttes kinokunsti näitamisele - võib-olla veidi vähem ameerikalikku popkorni ja muud sellist, aga pakub just kvaliteetset kinoteenust inimesele,» kirjeldas Remmelkoor.