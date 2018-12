Video: Miss USA mõnitas Miss Universumi võistlejate halba inglise keele oskust

Summers vabandas sotsiaalmeedias: «Miss Universumi võistlus võimaldab õppida tundma teisi kultuure, erinevaid elukogemusi ja maailmavaateid. Me kõik pärineme erinevast keskkonnast ja see kogemus võimaldab meil inimestena kasvada».

«Miss Vietnam arvab, et ta on ilus ja enda arvates teab, mida ja kuidas inglise keeles öelda, kuid kui ta suu lahti tegi, siis see, mis sealt tuli, oli kohutav. Sama kehtib ka Miss Kambodža kohta, kes on veelgi hullem,» kommenteeris ameeriklanna.