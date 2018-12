Pildid ja video: Melania Trumpist sai blondiin ja Twitter kiljatas

Melania Trumpilt küsiti Foxi saates, et mis on tema jaoks esileedina kõige raskem. Proua Trumpi sõnul on need meedia ja avalikkuse rünnakud, mis puudutavad nii teda kui tema meest, USA presidenti Donald Trumpi.

«Kõige keerulisem on tulla toime manipuleerijatega, kes teevad musta valgeks. See puudutab nii koomikuid, ajakirjanikke, näitlejaid, kirjanikke kui teisi avaliku elu tegelasi. Nende rünnak ei lähe mulle korda, küll aga see, et need inimesed teevad ajalugu, mis ei vasta tõele,» teatas proua Trump.