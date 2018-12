Clarkson, May ja Hammond teatasid, et nende stuudioajastu lõppeb

Saatejuhtidel oli käsil Amazon Prime’il nähtava autosaate «The Grand Tour» kolmanda hooaja osade tegemine, mille käigus teatati ka muudatusest, edastab news.com.au.

Kolmik jääb edasi tegelema autoteemaga, kuid need on suure-eelarvelised spetsiaalsaated, mille võtted toimuvad välitingimustes ning enam ei tule stuudiovestlusi ega-külalisi.

Vasakult paremale:Richard Hammond, Jeremey Clarkson ja James May 2009 FOTO: Julien Behal / PA Wire/Press Association Images/Scanpix

«Tegelikult on meil kurb ka, jääme igatsema üksteise nöökimisi, suhtlemist külaliste ja publikuga. Oleme selles vallas olnud edukad 17 aastat, kuid nüüd on lõpp,» sõnas Clarkson.

Clarkson viskas stuudiosaatest loobumise teemal nalja, et ta on juba 58-aastane ja tal on lavale ronimine raskeks muutunud.

Clarkson, May ja Hammond tegid BBCs pikka aega menukat autosaadet «Top Gear». Clarksonil tekkis ühe produtsendiga tüli, ta läks produtsendile kallale ja BBC vallandas ta 2015.

May ja Hammond oleks saanud saadet edasi teha, kuid nad loobusid sellest ja lahkusid BBCst.

Kolmik hakkas siis tegema Amazon Prime'is uut autosaate sarja «The Grand Tour», mis on samuti menukas.

«The Grand Tour» kolmanda hooaja lõpuvõttel kohal olnud allika teatel märkas ta ka saatejuhtide pereliikmeid ning see tekitas temas kahtluse.

«Seal oli Clarksoni kallim ja ta kaks tütart ning Hammondi naine nende kahe lapsega. Kui saade lõppes, siis nägin, et saatejuhtidel ja nende pereliikmetel olid pisarad silmis. Oli segane olukord ja paljud soovisid teada, et mis toimub,» lisas allikas.

Clarkson sõnas kohal olnutele, et see oli nende viimane stuudiosaade ja rohkem nad enam selliseid saateid ei tee.

Jeremy Clarkson 2015 Lõuna-Aafrikas Johannesburgis FOTO: STEFAN HEUNIS / AFP/Scanpix

«Clarkson meenutas siis paari sõnaga teekonda, mida tema ja ta kaks kaaslast on läbinud, jõudes tagasi «Top Gearini». Ta lisas, et see on ühe ajastu lõpp ja nende jaoks kurb päev. Igatahes oli publik šokeeritud» selgitas allikas.

Amazon Prime näitab «The Grand Tour’i» kolmandat hooaega alates 18. jaanuarist 2019 ja see on selle autosaate viimane hooaeg sellises formaadis.

Clarkson, May ja Hammond on sõlminud kahe aasta pikkuse lepingu Amazoniga tootmaks neli eksklusiivset erisaadet aastas. Nad rändavad neis saadetes maailma erinevates eksootilistes paikades, kus katsetavad autosid ja tutvustavad kohalikku elu. See meenutab «Top Geari» aega, mil nad näiteks seiklesid Vietnamis ja Botswanas.

Clarksoni sõnul tahavad nad uutes saadetes minna näiteks Põhja-Koreasse ja Zimbabwesse.

«The Grand Tour» kolmandal hooajal käisid saatejuhid näiteks Mongoolias ja mitmes USA paigas, kus nad sõna otseses mõttes olid koos võttemeeskonnaga lageda taeva all, sest neile ei olnud stuudiotelki.

«Saate produtsentidele see «ellujäämiskursus» meeldis ja küsitlus näitas, et see meeldis ka vaatajatele. Selle tõttu loobuti stuudiosaatest,» lisas Clarkson.

Clarkson ei avalikustanud, kui suur on nende saadete eelarve, kuid sõnas kavalalt, et nii mõnigi oleks nende eelarve tõttu kade.

Vasakult paremale:Richard Hammond, Jeremy Clarkson ja James May 2016 FOTO: Liam McBurney / PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Uue lepingu kohaselt tohivad Clarkson, May ja Hammond tegeleda ka eraprojektidega.

«Me ei ole selle suhtes veel midagi otsustanud, oleme ikka Amazoni poisid ja see on nii veel mõnda aega,» teatas Clarkson.

Clarkson ja Hammond alustasid BBC «Top Geari» saatejuhtidena 2002, üks aasta hiljem liitus nendega May. «Top Gearist» sai BBC suurim hitt, mida vaadati 214 riigis ja piirkonnas.

Pärast kolmiku lahkumist otsiti uued saatejuhid, kuid saade ei ole enam nii populaarne kui varem.

«Top Geari» juhtisid vahepeal USA näitleja, seriaalist «Sõbrad» tuntud Matt LeBlanc ja Briti raadiosaatejuht Chris Evans.

Matt LeBlanc (vasakul) ja rallisõitja Ken Block (paremal) «Top Geari» võttel 2016 FOTO: Dominic Lipinski / PA Wire/Press Association Images/Scanpix

2019. aasta alguses BBC 2 eetrisse jõuvaid «Top Geari» saateid juhivad endine kriketimängija Andrew Freddie Flintoff, koomik Paddy McGuinness ja autoajakirjanik Chris Harris.