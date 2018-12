VIDEO Rohkem kui kahemeetrise tagumikuga naine: olen lõhkunud voodeid ja vigastanud inimesi

24-aastane naise sõnul on ta valmis kõigeks, et saada maailma kõige suuremad tuharad ja selle tõttu osaleb ta USA tõsielusarjas «Botched», kus ilukirurgid Terry Dubrow ja Paul Nassif aitavad erinevate iluprobleemidega inimesi.

Uuel hooajal näeb seal ka Crowni, kes tahab abi saada nii istmiku kui rindade kohendamiseks.

«Lisaks istmikule soovin ka rindu kohendada, sest nad ei ole pringid, vaid rippuvad. Tahan, et saaksin ka oma rindade üle uhkust tunda,» lausus naine.

Ta lisas, et suure tagumiku tõttu peetakse teda ohtlikuks.

«Mu tuharad elavad sõna otseses mõttes oma elu. Olen nendega lõhkunud toole ja voodeid, kuid nende tõttu on kannatada saanud ka inimesed. Ma ei taha olla väiksem ega kõhnem, pigem veel suurem,» naeris Crown.

Natasha Crowni istmik on nii suur, et ta ei saa joosta ega magada selili. Lennukis vajab ta kahte istet ning tal on probleeme sobivas suuruses rõivaste leidmisega.

«Oma tagumiku vormi hoidmiseks pean üsna palju sööma. Näiteks ühes kuus söön ma ära 15 purki Nutellat,» lausus naine.

Crown sai oma ülisuure istmiku rasvasiirdamise operatsioonidega, mida talle on tehtud juba kolm, kuid ta tahab ühte veel. Rekordistmiku omaniku sõnul ei ole see iluprotseduur ohtlik, seni ei ole tal komplikatsioone tekkinud.

Operatsiooni käigus võetakse patsiendi kehast rasva, mis süstitakse teatud vaheaegade järel ta tuharatesse.

Ilukirurgide sõnul lõppeb see protseduur umbes viie protsendi patsientide jaoks raskete komplikatsioonide ja isegi surmaga. See tähendab, et iga 20. sellel operatsioonil olnud naine on elu kaotanud.

Crowni sõnul on ta pere tema pärast mures ja nad ei soovi, et ta enam end muudaks.

«Nad tõesti muretsevad minu pärast. Nad arvavad, et kuna olen juba väga suur, siis võib see mu tervisele halvasti mõjuda. Nad soovitavad mul kaalu langetada, et ma oma südant ja liigeseid ei koormaks, kuid mul on oma eesmärk, millest ma ei loobu. Olla maailma kõige suurema istmikuga naine,» lausus naine.

Natasha Crown enne iluoperatsioone FOTO: / Caters News Agency/Scanpix