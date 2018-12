Eesti lippu kõrgel hoidev Mait Malmsten hoiab Hollywoodi jaoks ukse lahti

ETV saade «Pealtnägija» küsis Draamateatri näitlejalt Mait Malmstenilt (46), kas ta unistab karjäärist Hollywoodis, mille peale kinnitas Malmsten, et kõik on võimalik.

«Kunagi oli see ilmselgelt võimatu, piirid olid lihtsalt ees, aga praegu ju pole, mingi juhuse eest pole me keegi kaitstud,» tõdes ta ja lisas, et on kõigile võimalustele avatud.

Vaatamata sellele, et Mait Malmsten on teinud kümneid rolle nii teatri-, kino- kui teleekraanidel, tunneb ta siiski, et pole ennast näitlejana maksimaalselt teostanud. «Sellist Mount Everesti tegelikult ei ole minu meelest mitte ühegi näitleja, interpreedi või looja jaoks, sest milline looja saaks öelda, et ma olen oma kõige parema töö teinud,» küsis ta ja kinnitas, et üldiselt öeldakse seda mingitel muudel põhjustel.

Kui aga Malmsten peaks otsustama Hollywoodi poole minna, siis ootab teda ees Eesti juurtega Mena Suvari, kes on teinud kaasa tervel hulgal suurtes kassahittides.

Mena, kes on sündinud 13. veebruaril 1979 Rhode Islandis Newportis, on kõige enam tuntud 1999. aasta filmirolli Angela Hayes eest filmi «Tabamatu ilu» («American Beauty»). Tema teisteks suurteks saavutusteks on kaasategemine "Raev: Carrie 2" ja «Kuuma piruka» filmides.

Mena Suvari Last Chance For Animals' heategevusüritusel 20. oktoobril 2018 Beverly Hillsis FOTO: Jon Kopaloff / AFP / Scanpix

Mena isa oli eestlane Ando Süvari, ema osaliselt Kreeka päritolu Candice (Thompson). Tal on kolm vanemat venda.

Mena Suvari alustas oma karjääri 13-aastasena modellina reklaamides osaledes. Ta oli viis aastat modelliks New Yorgis asuvas agentuuris Wilhelmina Models. Samal ajal mängis ta mitmetes telesarjades kõrvalosi. Hiljem kolis ta Californiasse, kus ta lõpetas 1997. aastal Burbankis asuva Providence'i keskkooli (Provience High School).

Ameerikas on läbimurret püüdnud teha ka Kerli Kõiv, kes väikesele edule siiski taas kodumaal on, ning Johann Urb, kes mängis teiste seas ka populaarses krimisarjas «NCIS». Unustada ei maksa ka eestlate filmi «Mandariinid» kandideerimist parima võõramaise filmi Oscarile.